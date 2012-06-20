Работа с контентом, размещение на сайте, рерайт, копирайт

Шишкина Ксения Олеговна

Контакты: тел: 89033071077

e-mail: [email protected]

ICQ: 604387693

Skype shishkina_ksenia

Личные данные:

Дата рождения: 23.10.1984

Место проживания: г. Зеленодольск (Республика Татарстан)

Опыт работы:

20.06.2012 – наст. время

- контент-менеджер, копирайтер (5 основных сайтов общей, женской и кулинарной тематики)

Обязанности:

- подбор ключей;

- составление ТЗ;

- поиск исходников;

- написание текста с заданными параметрами;

- копирайт, рерайт статей;

- подбор картинок;

- сдача статей согласно срокам;

01. 02.2007 г. – 01.12.2011 г. СОШ № 16 (г. Зеленодольск)

Должность: специалист ЭВТ

Базовое образование:

2003 г. – 2007 г. КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет: механико-математический

Квалификация: математик

Дополнительные сведения:

• Уверенный пользователь ПК;

• Знание Photoshop;

• Навыки работы с WordPress;

• Базовые знания HTML

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