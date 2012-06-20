Шишкина Ксения Олеговна
Контакты: тел: 89033071077
e-mail: [email protected]
ICQ: 604387693
Skype shishkina_ksenia
Личные данные:
Дата рождения: 23.10.1984
Место проживания: г. Зеленодольск (Республика Татарстан)
Опыт работы:
20.06.2012 – наст. время
- контент-менеджер, копирайтер (5 основных сайтов общей, женской и кулинарной тематики)
Обязанности:
- подбор ключей;
- составление ТЗ;
- поиск исходников;
- написание текста с заданными параметрами;
- копирайт, рерайт статей;
- подбор картинок;
- сдача статей согласно срокам;
01. 02.2007 г. – 01.12.2011 г. СОШ № 16 (г. Зеленодольск)
Должность: специалист ЭВТ
Базовое образование:
2003 г. – 2007 г. КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет: механико-математический
Квалификация: математик
Дополнительные сведения:
• Уверенный пользователь ПК;
• Знание Photoshop;
• Навыки работы с WordPress;
• Базовые знания HTML
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