ksushanas

Оксана Сыпко ksushanas

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Годовая отчетность УСН
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Сформировать доверенность на получение ТМЦ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Заполнить бухгалтерский баланс
Спасибо за ответственный подход к делу и качественную работу!
Задача была поставлена четко и была оплачена в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
3 отзыва
от $200
от 3 дней
нет рейтинга