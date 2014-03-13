Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за ответственный подход к делу и качественную работу!
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и была оплачена в оговоренные сроки.
Бухгалтерские услуги
3 отзыва
от $200
от 3 дней
нет рейтинга