ksushka111111

Рассмотрю все предложения

Уже на втором курсе обучения в университете, в 2011 году, я начала работать pr.менеджером в международном журнале "Гофроиндустрия". В том же году была переведена на должность выпускающего редактора. За это время было выпущено 29 журналов. Аудитория журнала выросла на 15%. Также за это время мной было организовано три специализированных конференций. В 2015 году я ушла в декрет, после этого, вышла на работу по месту жительства.

В 2017 году, я начала работать журналистом и ведущий программ на региональном телевидении - ТРК «Жасмин» (г.Жашков, Черкасская область). Получила навыки «универсального журналиста»: написание текстов на различную тематику, редактирование текстов,навыки ведущей и многое другое.