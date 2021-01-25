Коммерческая ретушь

Пакетная обработка в Lightroom от 10 до 20р за кадр

Ретушь в Photoshop

Бьюти (косметика, уход, украшения) от 500 до 2000,

Каталог (бренды, одежда) от 100 до 300 р за фото(в зависимости от сложности)

Коммерция (коммерческие фотосессии) от 300 до 800 р за фото(в зависимости от сложности)

Цена зависит от:

- типа съемки. Свадьба, семейная съемка, индивидуальная, предметная.

- количества фотографий.

- сложности ТЗ.

- качества исходников (под этим подразумевается исходные условия съемки: свет, цвет, фон).

- если Ваши фото меня заинтересовали для портфолио, предоставляю скидку.

Оплата осуществляется через Сбербанк, Авито и Яндекс Кошелёк

Работа ведется по 50% предоплате.

Правки принимаются 2 раза. Каждый заказ полностью прорабатывается с заказчиком для получения наилучшего результата.

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instagram @ ksushun_retoucher