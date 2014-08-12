Доброго времени суток!

Предоставляю услуги рерайта, копирайта, а также написание поэзии в стихах и в прозе (на любую тему).

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Прейскурант цен

Копирайт от 1 у.е. за 1000 символов.

Рерайт от 1 у.е. за 1000 символов.

Поэзия от 2 у.е. за четверостишие.

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Оплата - Webmoney и ЯД.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество.

Мои контакты

E-mail: [email protected]