Доброго времени суток!
Предоставляю услуги рерайта, копирайта, а также написание поэзии в стихах и в прозе (на любую тему).
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Прейскурант цен
Копирайт от 1 у.е. за 1000 символов.
Рерайт от 1 у.е. за 1000 символов.
Поэзия от 2 у.е. за четверостишие.
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Оплата - Webmoney и ЯД.
Надеюсь на продуктивное сотрудничество.
Мои контакты
E-mail: [email protected]