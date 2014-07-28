Образование:
Сентябрь 2009 – Июль 2014
Курский государственный университет
Факультет иностранных языков
Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур
Статус: специалист
Август 2014 – Декабрь 2016
Курский государственный университет
Факультет экономики и менеджмента
Специальность: экономика фирмы и отраслевых рынков
Статус: студент (магистр)
Опыт работы:
Сентябрь 2012 – Ноябрь 2013
Центр детского раннего развития «Академия малышей»
Февраль 2013 – Май 2014
МБОУДОД «Дворец детского творчества»
Должность: педагог дополнительного образования (английский язык)
Знание языков:
Английский – высокий уровень владения
Французский – средний уровень владения
Украинский – свободный уровень владения
Русский – свободный уровень владения