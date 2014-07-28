ksusop92

Ксения Сопина ksusop92

 
31 годРоссия/Курск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Лингвист, преподаватель, переводчик

Образование:

Сентябрь 2009 – Июль 2014

Курский государственный университет

Факультет иностранных языков

Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Статус: специалист

Август 2014 – Декабрь 2016

Курский государственный университет

Факультет экономики и менеджмента

Специальность: экономика фирмы и отраслевых рынков

Статус: студент (магистр)

Опыт работы:

Сентябрь 2012 – Ноябрь 2013

Центр детского раннего развития «Академия малышей»

Февраль 2013 – Май 2014

МБОУДОД «Дворец детского творчества»

Должность: педагог дополнительного образования (английский язык)

Знание языков:

Английский – высокий уровень владения

Французский – средний уровень владения

Украинский – свободный уровень владения

Русский – свободный уровень владения