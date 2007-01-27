Опыт работы:

Переводчик на международных выставках (ЛенЭкспо, Санкт-

Петербург): BATIMAT (26–29 октября 1998; 2001), InterFood

(27–30 апреля 1999; 25–28 апреля 2001), Hospital’99

(13–16 сентября 1999), Больница’2001 (3–6 октября 2001),

ZOW Trend and Design (14-18 октября 2002).

Санкт-Петербургский государственный университет,

дизайнер.

ООО «Издательство Симпозиум», редактор (Фаулз

«Коллекционер», Уайлдер «Каббала», Берджесс «Заводной апельсин», «Клюква для медведей», Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Чужой на земле», Елинек «Любовницы», Шнайдер «Сестра сна», «Ступающая по воздуху», Мисима «Весенний снег», Пик «Горменгаст» и др.).

ООО «Издательство Ивана Лимбаха», редактор (Штрерувиц,

Низон, Перек и др.)

Перевод статей, фильмов, аннотаций и др. документов с английского языка на русский и с русского на английский, внештатная работа в издательствах Санкт-Петербурга.