Менеджер по продвижению в Инстаграме

Менеджер по продвижению в ИнстаграмПривет👋 Я, Ксения - твой помощник в продвижении. Я знаю, как сократить расходы на рекламу без потери подписчиков и могу:▪️Оформить продающую шапку профиля ▪️Создать обложки для актуальных историй ▪️Создать эффективную рекламную подачу ▪️Провести конкурентный анализ профилей ▪️Провести конкурентный анализ рекламных подач▪️Написать ТЗ на рекламу с учётом всех нюансов ▪️Заказать рекламу под ключ с полным контролем на каждом этапе ▪️Оформление профиля с нуля ▪️Провести консультацию и сделать разбор вашего профиля Буду рада сотрудничеству🤝