ОБРАЗОВАНИЕ:2010-2015 гг. Российская Академия Народного хозяйства иГосударственной службы при Президенте Российской Федерации (высшееобразование)Факультет Экономики и права, специальностьфинансы и кредит (очное обучение) ДОП. КУРСЫ, ТРЕНИНГИ:· 2012г. Тренингуспешных продаж компании Дом.ru(г.Барнаул);· 2013г. Тренингпо использованию программ «Консультант плюс», «Гарант», «1С». ОПЫТ РАБОТЫ: 01.10.13 – по настоящеевремя

PepsiCo Должность: координатор-аналитик отдела продажОбязанности: работа с торговыми представителями: координирование икорректировка маршрутов, предоставление информации о выполнении спецзадач,

выставление планов на месяц, подведение итогов, ежедневное отслеживание продаж,

работа с внутренней программой iSales,1С.Сверкаданных с головным офисом. 01.12.12-31.09.13 Интернет-магазин «Sibmama» Должность: продавец - консультант, PR, интернет-консультантОбязанности: выдача товара клиентам, работа с финансами идокументацией, сбор заявок на выдачу товара у организаторов закупок,

продвижение ЦРП в сфере реализации товара, реклама в социальных сетях,

привлечение большего числа организаторов.Достижения:-за год привлечено более 35 новыхорганизаторов;-разработка системы перемещениятовара между центрами раздач;Причина увольнения:Предложили другое наиболеевыгодное место работы 01.07.2012-31.08.2012 METROCash & CarryДолжность: менеджер по работе с клиентамиОбязанности: подписка юридических лиц на клиентские карточки, сборзаявок, работа с документацией, информирование потенциальных клиентов об

открытии магазинаДостижение:-выполнение планасверхположенного (вместо 12 карт 18);Причина увольнения:Не было возможности совмещатьработу с учебой. 01.06.2012-01.07.2012 Дом.ruДолжность: менеджер по продажам,операторОбязанности: наработкаклиентской базы, консультирование клиентов, продажа услуг компании, сбор

заявок.-телефонные переговоры;-привлечение новых клиентов,работа с действующей базой;-проведение презентаций.Достижения: -в результате работы с клиентами,провела анализ районов, работающих с конкурентами, выявила их достоинства и

недостатки, что позволило расширить клиентскую базу;- план на день выполнялсяежедневно;Причина увольнения:Предложили другое наиболеевыгодное место работы. НАВЫКИ:-опытный пользователь ПК (Excel, Word, интернет);-1С Предприятие- Технология продаж. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ· водительские права категории «В», стаж с 2011г.· иностранный язык: английский базовый, немецкийразговорный· автомобиля нет.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА аналитические навыки,стрессоустойчивость, стремление к развитию и профессиональному росту