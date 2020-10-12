Ретушь и цветокоррекция фото, бьюти ретушь. Инстаграм обработка фото. Дизайн и разработка логотипа, обложки, визитки, меню и т.д.

Только учусь, но что-то уже умею, поэтому сделаю Ваш заказ за НЕдорого и в сроки. Подхожу к работе с вниманием и чуткостью.

Учусь на факультете дизайна среды, изучаю программы такие как: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Autodesk 3ds Max, ArchiCAD. Давно занимаюсь макияжем и ретушью фото, люблю всё связанное с фотографией и визуалом, создаю красоту себе и хочу создавать Вам.

Люблю творческий подход к вещам и к жизни в целом, жду Ваших заказов!

Цена может меняться от сложности и объема работы))