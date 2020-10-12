Ретушь и цветокоррекция фото, бьюти ретушь. Инстаграм обработка фото. Дизайн и разработка логотипа, обложки, визитки, меню и т.д.
Только учусь, но что-то уже умею, поэтому сделаю Ваш заказ за НЕдорого и в сроки. Подхожу к работе с вниманием и чуткостью.
Учусь на факультете дизайна среды, изучаю программы такие как: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Autodesk 3ds Max, ArchiCAD. Давно занимаюсь макияжем и ретушью фото, люблю всё связанное с фотографией и визуалом, создаю красоту себе и хочу создавать Вам.
Люблю творческий подход к вещам и к жизни в целом, жду Ваших заказов!
Цена может меняться от сложности и объема работы))
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Портфолио
- Обработка/ретушь фотографий, бьюти ретушь41 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $30от 7 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
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$5/час
от $30от 7 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга