ksyshakosma

Ретушер та Фотограф

Володіння Photoshop на просунутому рівні; володіє такими передовими методами, як частотне розділення та контурування за допомогою ухилення та вигорання.

Використовував Adobe Photoshop для ретушування аксесуарів та одягу на чоловічих і жіночих моделях.

Створив ілюстрації Photoshop та відретушував ключові зображення для великих креативних рекламних агентств.

Відретушуйте всі замовлення та відновлюйте старі та/або пошкоджені відбитки за допомогою Photoshop CC. Корекція кольору, ретуш і композиція зображень із високою роздільною здатністю для кількох клієнтів рекламного агентства високого профілю.

Виконав точну корекцію кольору, ретушування зображення та композицію зображення для багатьох національних та міжнародних клієнтів.

Спрощуйте цифрові ілюстрації, кольорову корекцію, а також перевірену художню ретуш від задуму до завершення. Поставив бездоганний рекорд дотримання всіх термінів роботи в умовах високого тиску та великого обсягу.

Ретушуйте велику кількість зображень без шкоди для якості.

Створюємо великі проекти з короткими термінами. Плануйте та виконуйте візуальні рішення для реклами. Ретушуйте банер і зображення продуктів, включаючи коригування кольорів, обрізання тощо. Допоможіть фотографам у зйомці цифрових зображень із прив’язкою за допомогою програмного забезпечення Capture One або Lightroom.

Використовував ручку та планшет Wacom з Adobe CS3 і Lightroom. Повторно обробив, обрізав та завантажив цифрові зображення, зберігаючи вказівки щодо розміру файлу.

Відскановані, оброблені та відредаговані цифрові зображення, а також негативи.

Ретушування, корекція кольору, обрізка та завантаження цифрових зображень.

Ретушуйте, комбінуйте та коригуйте цифрові зображення.

Співпрацював з фотографами над ідеями зйомок та підтримкою Цифрових зображень із забарвленням для друку. Розроблено робоче середовище з корекцією кольору CMYK і RGB.