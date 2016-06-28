Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы по психологии, педагогике, социологии, экономике.

Помогу в написании рефератов, курсовых и дипломных работ.

Кроме того являюсь профессиональным психологом, практиком НЛП, специалистом по эриксоновскому гипнозу, помогу в разрешении трудных жизненных ситуаций, работаю со страхами, депрессиями, фобиями, зависимостями, личностными кризисами, отношениями с противоположным полом, вопросами, касающимися здоровья, личностного роста, социальной реализации, повышения качества уровня жизни.