ksyusha-minkina

HTML/CSS-верстальщик

Я начинающий HTML/CSS-верстальщик, нуждающийся в опыте работы в сфере верстки.

Заказы выполняю по умеренным ценам, моя главная цель сейчас - набивание руки и получение опыта. Заказы выполняю к условленному сроку.

Готова показать примеры своих работ, дабы продемонстрировать уровень освоения сего ремесла на данный момент.

Жду ваших заказов и надеюсь на успешное сотрудничество.