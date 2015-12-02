ksyusha-minkina

Ксения Минкина ksyusha-minkinaksyusha-minkina
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
HTML/CSS-верстальщик
Я начинающий HTML/CSS-верстальщик, нуждающийся в опыте работы в сфере верстки.
Заказы выполняю по умеренным ценам, моя главная цель сейчас - набивание руки и получение опыта. Заказы выполняю к условленному сроку.
Готова показать примеры своих работ, дабы продемонстрировать уровень освоения сего ремесла на данный момент.
Жду ваших заказов и надеюсь на успешное сотрудничество.
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