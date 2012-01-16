Копирайтер, переводчик, контент-менеджер

Занимаюсь копирайтом и рерайтом практически на любую тему. Опыт работы в этой сфере 5 лет.

Также занимаюсь профессиональными переводами анг/рус и обратно. Закончила с отличием Вестминстерский университет.

Опыт работы контент-менеджером более 7 лет. Работала удаленно на несколько вебстудий Москвы и Санкт Петербурга.

В данное время работаю вместе с мужем. Он занимается созданием сайтов, я - заполнением и написанием текстов для сайтов и блогов.