Копирайтер, переводчик, контент-менеджер
Занимаюсь копирайтом и рерайтом практически на любую тему. Опыт работы в этой сфере 5 лет.
Также занимаюсь профессиональными переводами анг/рус и обратно. Закончила с отличием Вестминстерский университет.
Опыт работы контент-менеджером более 7 лет. Работала удаленно на несколько вебстудий Москвы и Санкт Петербурга.
В данное время работаю вместе с мужем. Он занимается созданием сайтов, я - заполнением и написанием текстов для сайтов и блогов.
Наполнение сайтов
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от $10
от 1 дня
#3318
Переводы
нет отзывов
от $5
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Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#10576