Менеджер интернет-магазинов,бухгалтерия,закупки

Наполнение интернет-магазинов карточками товаров.

Я занимаюсь наполнением интернет-магазинов и соц. сетей карточками товаров.

Делаю поиск и простановку характеристик, (из Excel, Word, PDF, сайтов доноров/поставщиков).

Знаю более 30 популярных cms интернет-магазинов, а так же работала с множеством рукописных интернет-магазинов.

Добавляю товары на площадки: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Аvito.ru, Tiu.ru, Blizko.ru