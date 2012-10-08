ktbt

Фа ktbt

 
39 летРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Полный рерайт сайта hartfort.com.ua
Рекомендую к сотрудничеству
Все сделано качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Перевод сайта hartfort.com.ua на англиский
Только положительные впечатления от сотрудничества. своевременная оплата. Рекомендую
Работа должна была быть выполнена в жатые сроки с чем Марьяна замечательно справилась, при этом качество ни сколько не пострадало. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Summer_Rain
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Для проекта КТВТ требуется дизайнер иконок
Александр, отличный заказчик, который четко видит конечную цель и адекватно способен оценить стоимость работы. Редкие правки всегда обоснованны. В общении: легкий и приятный человек.
Александр настоящий профессионал своего дела. Работу выполняет на самом высоком уровне и в срок. Буду обращаться дальше и смело всем рекомендую!
Ответный отзыв