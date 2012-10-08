$30
Требуется полный перевод сайта http://hartfort.com.ua на английский.
Переводы1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Требуется полный перевод сайта http://hartfort.com.ua на английский.
Требуется рерайт сайта hartfort.com.ua. Уникальность 90+
Для проекта КТВТ требуется модератор/копирайтер для сайта wiki.ktbt.ru В работу модератора будет входить написание обзоров и документации по апдейтам проекта, модерация постов пользователей, удаление и бан спама. Опыт работы с wikipedia приветствуется.
Требуется дизайнер для создание иконок (подарков) для проекта КТВТ подробней о проекте wiki.ktbt.ru