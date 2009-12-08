Профессиональный переводчик английского и французского языков.

Профессиональный переводчик английского и французского языков.

Высшее образование, Военный Университет (Москва), факультет иностранных языков, лингвист-переводчик - 2006.

Опыт работы более 4 лет в качестве письменного и устного переводчика английского и французского языков.

С 2004 по 2006 – Бюро переводов Генпрокуратуры РФ.

С 2006 по настоящее время – переводчик бюро переводов Учебного центра «Выстрел», г. Солнечногорск, фриланс-переводчик.

2008 – по совместительству переводчик в издательстве «Дельта паблишинг», Москва.

Тематики перевода

Технические тематики (машиностроение, электротехника, нефтегазовая промышленность и др.), юридические документы, художественные переводы, публицистика.

Опытный пользователь ПК. Владею навыками работы с Trados, программами пакета MS Office, электронными словарями, поиска необходимой информации в Интернете. Имею постоянный доступ в Интернет