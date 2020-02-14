Иллюстрации в традиционной технике и 2D. Работаю быстро, с вниманием к задаче.

Здравствуйте.

Я рада, что вы просматриваете сейчас мой профиль.

Выбирая меня для сотрудничества, вы получаете:

- качественную работу, выполненную с вниманием к вашей идее;

- вежливое и дружелюбное отношение;

- выполнение быстро и в срок.

Работаю традиционными материалами и в 2D растровой графике (Photoshop)

e-mail: [email protected]