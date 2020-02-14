Елена Баландина ku_artistku_artist
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстрации в традиционной технике и 2D. Работаю быстро, с вниманием к задаче.
Здравствуйте.
Я рада, что вы просматриваете сейчас мой профиль.
Выбирая меня для сотрудничества, вы получаете:
- качественную работу, выполненную с вниманием к вашей идее;
- вежливое и дружелюбное отношение;
- выполнение быстро и в срок.
Работаю традиционными материалами и в 2D растровой графике (Photoshop)
e-mail: [email protected]
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