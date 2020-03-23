ku_olga42

Ольга Кузьмова ku_olga42

 
28 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО - GHOST MARKETING УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖ РАЗВИТИЕ БРЕНДА

Наши услуги:

✔ Реклама в Google

✔ Реклама FaceBook, Instagram

✔ SEO-оптимизация сайта

✔ Создание Landing Pages

✔ Брендинг

✔ E-Mail маркетинг

✔SMS маркетинг

✔ Ведение FaceBook, Instagram

✔ Раскрутка филиалов продаж

SEO-оптимизация
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