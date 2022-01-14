kuandykturakbaev

Набор текста

Здравствуйте! Меня зовут Куандык. Если вашей компании нужен Грамотный наборщик текста - вы попали по адресу.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

Обратите внимание:

- Я не работаю с посредниками, заказывайте только если Вы принимаете окончательное решение.

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.