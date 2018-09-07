kubaidullaev

Дизайн сайтов. Удобно, функционально, ничего лишнего.

Владею программами как: Sketch, Principle, Photoshop, Illustrator

Профессионально разрабатываю дизайн сайтов под ключ – любой сложности и объёма.

- Проектирование и написание ТЗ

- Разработка дизайна UI/UX любой сложности

- Разработка дизайна для мобильных приложений

Схема работы:

* Предоставляете ТЗ или заполняете Бриф.

* Анализируем конкурентов и целевую аудиторию.

* Определяемся со стилем дизайна.

* Делаю прототип сайта.

* После согласование приступаю Дизайну.

* После завершение дизайна, передаю все исходники Вам.

(Если у вас нету хорошего верстальщика, то помогу найти)

Всегда стремлюсь: «Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться».

За доработки чужих проектов не берусь.

Готов всегда к сотрудничеству.

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