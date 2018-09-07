Владею программами как: Sketch, Principle, Photoshop, Illustrator
Профессионально разрабатываю дизайн сайтов под ключ – любой сложности и объёма.
- Проектирование и написание ТЗ
- Разработка дизайна UI/UX любой сложности
- Разработка дизайна для мобильных приложений
Схема работы:
* Предоставляете ТЗ или заполняете Бриф.
* Анализируем конкурентов и целевую аудиторию.
* Определяемся со стилем дизайна.
* Делаю прототип сайта.
* После согласование приступаю Дизайну.
* После завершение дизайна, передаю все исходники Вам.
(Если у вас нету хорошего верстальщика, то помогу найти)
Всегда стремлюсь:
«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться».
За доработки чужих проектов не берусь.
Готов всегда к сотрудничеству.
Обращайтесь:
- Skype: kubaidullaev
- Email: [email protected]
- Telegram: @kubaidullaev