ФИО: Татьяна
Пол: Женский
Возраст: 23 года
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Гражданство: РФ
Город проживания: Ростов-на-Дону
Email: [email protected]
Занятость: По совместительству.
График работы: Удаленная работа в вечернее время и в выходные.
Образование:
Учебное заведение: Южный Федеральный Университет (высшее)
Факультет: Филологический
Специальность: Филолог, преподаватель русского языка и литературы
Степень: специалист
Дата окончания: 2011 год
Владение иностранными языками:
Английский - базовый уровень.
Опыт работы:
1) Период работы: сентябрь 2012 г. - по настоящее время.
Должность: Корректор/оператор ПК
Должностные обязанности:
Вычитка текстов с экрана компьютера с целью обеспечения графического и лексического единообразия различных элементов текста, устранения орфографических и пунктуационных ошибок, а также исправления недостатков смыслового и стилистического характера. Сверка текста в электронном формате с оригиналом.
2) Период работы: 2011 г. - август 2012 г.
Должность: Оператор call-центра
Должностные обязанности:
Консультирование клиентов.
Активное сохранение клиентской базы.
Продвижение услуг компании.
Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь ПК (MS Office‚ интернет). Грамотность, глубокое знание русского языка. Внимательность, ответственность.