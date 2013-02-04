Корректор / оператор ПК

ФИО: Татьяна

Пол: Женский

Возраст: 23 года

Семейное положение: Не состою в браке, детей нет

Гражданство: РФ

Город проживания: Ростов-на-Дону

Email: [email protected]

Занятость: По совместительству.

График работы: Удаленная работа в вечернее время и в выходные.

Образование:

Учебное заведение: Южный Федеральный Университет (высшее)

Факультет: Филологический

Специальность: Филолог, преподаватель русского языка и литературы

Степень: специалист

Дата окончания: 2011 год

Владение иностранными языками:

Английский - базовый уровень.

Опыт работы:

1) Период работы: сентябрь 2012 г. - по настоящее время.

Должность: Корректор/оператор ПК

Должностные обязанности:

Вычитка текстов с экрана компьютера с целью обеспечения графического и лексического единообразия различных элементов текста, устранения орфографических и пунктуационных ошибок, а также исправления недостатков смыслового и стилистического характера. Сверка текста в электронном формате с оригиналом.

2) Период работы: 2011 г. - август 2012 г.

Должность: Оператор call-центра

Должностные обязанности:

Консультирование клиентов.

Активное сохранение клиентской базы.

Продвижение услуг компании.

Профессиональные навыки и знания:

Опытный пользователь ПК (MS Office‚ интернет). Грамотность, глубокое знание русского языка. Внимательность, ответственность.