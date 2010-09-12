Дизайнер
Вид деятельности: полиграфия (создание фирменного стиля, эмблемы, лого, визиток, буклетов и т.д); декорирование предметов интерьера, создание эксклюзивных предметов интерьера; картины на заказ маслом, акрилом, объемными предметами.
Портфолио: http://www.freelancejob.ru/users/kucenko/
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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от $65
от 3 дней
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Верстка полиграфии
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от $65
от 3 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $65
от 3 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $48
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $48
от 3 дней
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Фирменный стиль
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от $100
от 4 дней
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