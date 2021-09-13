Перепечатка рукописного текста, скрина текста или аудио файла.

﻿Я учитель русского языка и литературы с 17-летним стажем. Грамотно пишу. часть моей работы проверка рукописных текстов с абсолютно разным почерком, за годы работы научилась понимать любые "каракули" (только не врачей). Естественно, проверка текстов на орфографические, пунктуационные, речевые и стилистические ошибки. Написание школьных, экзаменационных сочинений и их проверка помогла развить усидчивость, внимательность и творческий подход. без творчества и энтузиазма в моей профессии никак!

Соблюдение ﻿дисциплины - это то, что я требую от своих учеников. следовательно и сама являюсь примером в этом для них. Сдача работы в срок - обязательна для меня и как преподавателя, и как работника. я не только учу, но и сама постоянно обучаюсь. Различные курсы, семинары, вебинары - неотъемлемая часть моей жизни.

﻿В 2011 году я освоила технологию дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями. А в 2020 году пришлось дистанционно обучать всех. поэтому я хорошо знакома не только с программами для создания текстовых документов в системах Microsoft с Windows, Mac OS.

﻿ Я готова к обучению, сотрудничеству и не боюсь сложных задач.