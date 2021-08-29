kuchuguraanna

Могу копать. Могу не копать...

А если серьезно - работала преподавателем компьютерных курсов (профессиональная переподготовка); дизайнером в полиграфии (в типографии - газеты, книги, буклеты, календарики, невысокий уровень дизайна, но хороший уровень скорости и качества); копирайтером (почти 10 лет, надоело!).

Сейчас хочу работать контент-менеджером. Для этого у меня всего достаточно:

владею необходимыми программами - офисные приложения, интернет, системы управления сайтами (уже работала в Битрикс, пробовала чисто для себя ВордПресс - в целом все просто, тыкай кнопки и думай головой), графические приложения (Фотошоп, КорелДро, Иллюстратор, ИнДизайн и т.д.). Их не просто знаю - я в них работала;

знаю языки - русский, украинский на отлично, английский - понимаю, читаю, немного пишу, не говорю, польский - понимаю, изучаю;

обладаю нужными для контент-менеджера качествами - усидчивость, ответственность, внимательность, хорошая скорость работы.

Подойдет Вам такой работник?)