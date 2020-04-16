Молодой копирайтер со стажем

Добрый день! Меня зовут Виктория.

Мне 23 года, но пожалуйста, не закрывайте страницу на этом моменте. За последние 4 года я наработала опыт копирайтера, SMM-менеджера и редактора в различных агентствах. Имею образование специалиста по связям с общественностью и влюблена в свою профессию.

На данном сайте я новичок, поэтому не удивляйтесь отсутствию работ и отзывов. Я готова выполнять тестовые задания, чтобы мы понимали, сработаемся ли.

Какие услуги я предлагаю:

1. Введение страниц Вконтакте и Инстаграм. Разработка уникальных текстов, нацеленных на определённую аудиторию, подготовка изображений (при необходимости сама фотографирую, рисую, ретуширую и пр.), а также коммуникация с подписчиками и работа с конкурентами.

2.Написание уникальных текстов для любых нужд: курсовые работы, сайты и профили, рассказы, сценарии – всё, что вам необходимо.

3.Транскрибация видео или различных сканов. Здесь всё просто: беру и в минимальный срок набираю вам грамотный текст!