Качественные переводы с японского/английского языка на русский

На данный момент являюсь студентом четвертого курса направления "Перевод и переводоведение - японский язык".

За время практики на третьем курсе успешно и качественно перевел научный текст о теории перевода. Сам перевод был осуществлен с японского языка на русский.

В вузе принимал участие в приеме делегации студентов из Японии. Во время приема умело применил знания для поддержания беседы.

Также занимался преподаванием английского языка детям и подросткам в языковой школе.

Уровень владения английским языком С1. Уровень владения японским языком Н3.