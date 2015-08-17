Нужно разработать новый логотип СКАТ автошколы skatnn.ru. В дальнейшем будет меняться и сам сайт. Лого должно быть ярким, сочным с возможностью дальнейшего размещения на авто. Прилагаются пару вариантов, но рассматриваем всевозможные варианты