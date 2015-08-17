kuderyan

Сергей kuderyan

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн логотипа и фирменного стиля

    $100

    Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании, включая упаковку товаров. Задача включает создание цветовой палитры, выбор шрифтов и других визуальных элементов, отражающих суть бизнеса.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать сайт по продаже автозапчастей

    Требуется разработка небольшого сайта для производственной компании, который будет включать каталог автозапчастей. Проект должен быть выполнен «под ключ», с учетом всех необходимых функций для удобства пользователей.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать эскиз детали.

    Требуется разработать 3D-эскиз детали по предоставленной фотографии. Необходимо внимание к деталям и точность в изображении. Подготовить качественный эскиз для дальнейшего использования.

    3D-моделирование
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Редизайн сайта

    Требуется редизайн главной страницы существующего сайта. Необходимо представить опыт работы и примеры выполненных проектов. Ожидается креативный подход и внимание к современным трендам веб-дизайна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать паттерн.

    Требуется разработать паттерн для упаковки автозапчастей. Необходимо учитывать особенности продукции и создать привлекательный дизайн, соответствующий тематике товара.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на wordpress

    Требуется разработать небольшой сайт на WordPress для производственной компании с каталогом продукции. Необходимо доработать и внести изменения в существующий шаблон, чтобы он соответствовал требованиям бизнеса и улучшил пользовательский опыт.

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн упаковки

    Здравствуйте. Необходимо изготовить редизайн упаковки.  Работа рассчитана на долгое и плодотворное сотрудничество, так как в дальнейшем планируется на основе данной упаковки построение всей остальной линейки товаров. При необходимости могу выслать исходники старой упаковки.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать макет флаера.

    Здравствуйте. Необходимо разработать макет флаера. https://cloud.mail.ru/public/4cjz/2spiggW5R Работа рассматривается с дальнейшей перспективой сотрудничества. Надеюсь, Вам будет интересно наше предложение. Жду от Вас условия по работе.

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внутренняя оптимизация и продвижение сайта.

    Добрый день. Необходимо выполнить внутреннюю оптимизацию сайта. Донастроить, исправить все ошибки которые есть. Интересует дальнейшее продвижение сайта в поиске Гугла, Яндекса в ТОП 10. Интересует какими методами пользуетесь, ссылочный бюджет, краткое ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта на ModX

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Требуется верстка сайта на ModX. Дизайн и примеры во вложении.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта Атошколы

    Здравствуйте. Нужен дизайн нового сайта автошколы. Концепция и видение сайта имеется. Вся необходимая инфа предоставляется. Нужен яркий, запоминающийся сайт. Ждем Ваших предложений. P.S. необходим дизайнер для постоянного ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн сайта автошколы.

    $250

    Здравствуйте. Предлагаю принять участие дизайнеров, на создание нового сайта автошколы. Нужен только дизайн, что бы повесить его на движок. Достаточно представить только изображение главной страницы. ТЗ прилагается, предложения рассматриваются. Нужен ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн логотипа автошколы

    $50

    Нужно разработать новый логотип СКАТ автошколы skatnn.ru. В дальнейшем будет меняться и сам сайт. Лого должно быть ярким, сочным с возможностью дальнейшего размещения на авто. Прилагаются пару вариантов, но рассматриваем всевозможные варианты

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта одностраничника

    $100

    Нужен дизайн сайта, одностраничник. Лого разработан, концепция сайта понятна, наполнение все имеется. Нужно визуализировать и собрать воедино, добавить иконок и плашек. Во вложении полное описание.100

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать сайт, не интернет магазин. Все необходимое есть: фото, видение структуры, шрифты. Нужна только отрисовка. Высылайте свои предложения и цену. Буду рад рассмотреть ваши варианты работы.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую
Работаем
Ответный отзыв
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать паттерн.
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Профессионально подходит к своему делу! Оперативная и качественная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Сверстать каталог продукции.
Приятно было сотрудничать, заказчик всегда на связи, вовремя все оплатил. Рекомендую!
Все сделано качественно!
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
онлайн
$30
10 баллов
10 лет назад
Внесение изменений в структуру сайта на MODX
MODX
Сергей отличный заказчик, подробное ТЗ, своевременная оплата и консультации по возникшим вопросам.
Работа по сайту была выполнена на отлично. Наталья профессионал своего дела, который видит картину в целом. Очень доволен работой с ней. Спасибо огромное!
Ответный отзыв
-ATLANTIS-
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Внутренняя оптимизация и продвижение сайта.
Очень позитивный и общительный заказчик, сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество, всем рекомендую!
Очень профессионально. Знает, что нужно заказчику, знает, как преподнести продукт. Работает четко, на связь выходит моментально. Рекомендует правильные подходы к решению вопроса. Спасибо Виталию за его профессионализм. Всем рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
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