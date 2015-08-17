Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании, включая упаковку товаров. Задача включает создание цветовой палитры, выбор шрифтов и других визуальных элементов, отражающих суть бизнеса.
- $100Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка небольшого сайта для производственной компании, который будет включать каталог автозапчастей. Проект должен быть выполнен «под ключ», с учетом всех необходимых функций для удобства пользователей.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработать 3D-эскиз детали по предоставленной фотографии. Необходимо внимание к деталям и точность в изображении. Подготовить качественный эскиз для дальнейшего использования.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется редизайн главной страницы существующего сайта. Необходимо представить опыт работы и примеры выполненных проектов. Ожидается креативный подход и внимание к современным трендам веб-дизайна.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать паттерн для упаковки автозапчастей. Необходимо учитывать особенности продукции и создать привлекательный дизайн, соответствующий тематике товара.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать небольшой сайт на WordPress для производственной компании с каталогом продукции. Необходимо доработать и внести изменения в существующий шаблон, чтобы он соответствовал требованиям бизнеса и улучшил пользовательский опыт.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо изготовить редизайн упаковки. Работа рассчитана на долгое и плодотворное сотрудничество, так как в дальнейшем планируется на основе данной упаковки построение всей остальной линейки товаров. При необходимости могу выслать исходники старой упаковки.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать макет флаера. https://cloud.mail.ru/public/4cjz/2spiggW5R Работа рассматривается с дальнейшей перспективой сотрудничества. Надеюсь, Вам будет интересно наше предложение. Жду от Вас условия по работе.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать небольшой каталог продукции по запчастям формата А 4Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать поправки на сайте, добавить инфу, подключить онлайн консультант.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходимо выполнить внутреннюю оптимизацию сайта. Донастроить, исправить все ошибки которые есть. Интересует дальнейшее продвижение сайта в поиске Гугла, Яндекса в ТОП 10. Интересует какими методами пользуетесь, ссылочный бюджет, краткое ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно пригласить людей в группу вконтакте. Группа-автошкола. https://vk.com/skatnnСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Требуется верстка сайта на ModX. Дизайн и примеры во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен дизайн нового сайта автошколы. Концепция и видение сайта имеется. Вся необходимая инфа предоставляется. Нужен яркий, запоминающийся сайт. Ждем Ваших предложений. P.S. необходим дизайнер для постоянного ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Предлагаю принять участие дизайнеров, на создание нового сайта автошколы. Нужен только дизайн, что бы повесить его на движок. Достаточно представить только изображение главной страницы. ТЗ прилагается, предложения рассматриваются. Нужен ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать новый логотип СКАТ автошколы skatnn.ru. В дальнейшем будет меняться и сам сайт. Лого должно быть ярким, сочным с возможностью дальнейшего размещения на авто. Прилагаются пару вариантов, но рассматриваем всевозможные вариантыЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта, одностраничник. Лого разработан, концепция сайта понятна, наполнение все имеется. Нужно визуализировать и собрать воедино, добавить иконок и плашек. Во вложении полное описание.100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать сайт, не интернет магазин. Все необходимое есть: фото, видение структуры, шрифты. Нужна только отрисовка. Высылайте свои предложения и цену. Буду рад рассмотреть ваши варианты работы.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад