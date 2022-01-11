kudravcevaarina

Начинающий PR менеджер в Instagram

Меня зовут Арина и я начинающий PR менеджер.

Предлагаю свои услуги по привлечение подписчиков в твой Instagram блог.

- Сделаю продающую и информативную шапку профиля

- Полностью упакую и подготовлю аккаунт под рекламу

- Напишу рекламную подачу с нативной подводкой

- Закажу рекламу у проверенного блогера и приведу целевого подписчика по минимальной цене

- Сделаю конкурентный анализ

- Верну деньги с рекламы, если она оказалась не эффективной

- Освою бюджет на рекламу с умом и экономией