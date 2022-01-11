kudravcevaarina

Начинающий PR менеджер в Instagram
Меня зовут Арина и я начинающий PR менеджер.
Предлагаю свои услуги по привлечение подписчиков в твой Instagram блог.
- Сделаю продающую и информативную шапку профиля
- Полностью упакую и подготовлю аккаунт под рекламу
- Напишу рекламную подачу с нативной подводкой
- Закажу рекламу у проверенного блогера и приведу целевого подписчика по минимальной цене
- Сделаю конкурентный анализ
- Верну деньги с рекламы, если она оказалась не эффективной
- Освою бюджет на рекламу с умом и экономией
Действие аккаунта приостановлено!