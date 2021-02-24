Художник-портетист, иллюстратор и графический дизайнер!

Художник-портетист, иллюстратор и графический дизайнер! Работы выполняю с удовольствием, вникая в детали. Работаю на 101%, слышу пожелания заказчика. Открытая к новым предложениям и сотрудничеству! С удовольствием рисую иллюстрации для Вашей книги, портреты (Digital, на холсте или бумаге), делаю интересные Логотипы, разрисовываю стены в доме). рисую: Портреты иллюстрации логотипы пейзажи скетчи Выполняю работы: На графическом планшете Масляными красками на холсте акварелью пастелью карандашом Представленные работы в моем портфолио можете считать лицом и уровнем моего опыта.