kudriashka_ksu

Оксана kudriashka_ksu

 
35 летУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник-портетист, иллюстратор и графический дизайнер!

Художник-портетист, иллюстратор и графический дизайнер!    Работы выполняю с удовольствием, вникая в детали.    Работаю на 101%, слышу пожелания заказчика.    Открытая к новым предложениям и сотрудничеству!  С удовольствием рисую иллюстрации для Вашей книги, портреты (Digital, на холсте или бумаге), делаю интересные Логотипы, разрисовываю стены в доме).   рисую: Портреты иллюстрации логотипы пейзажи скетчи   Выполняю работы: На графическом планшете Масляными красками на холсте акварелью пастелью карандашом Представленные работы в моем портфолио можете считать лицом и уровнем моего опыта.

Портфолио