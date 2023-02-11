kudrin_german

Системный администратор GNU/Linux, Пограммист

Настройка DNS, веб серверов (Nginx, Apache) openVpn, деплой различных ботов, администрирование системы, Настройка сервера под проект на Django/Postgresql/mysql, написание скриптов на bash/python, отвечаю в любое время.



Если описание не совсем точно подпадает под ваши задачи, пишите в лс, знаю много чего, помогу чем смогу. Время отмечено с запасом на случай нештатных ситуаций, о времени выполнения договариваемся лично в лс.