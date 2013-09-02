Оказываю услуги в сфере юридического сопровождения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! Возможна работа с физическими лицами...
Виды услуг:
- разработка проектов договоров (любые виды), составление дополнительных соглашений, протоколов разногласий;
- экспертиза договоров;
- составление деловых писем;
- составление претензий в порядке досудебного урегулирования споров;
- составление исковых заявлений, отзывов, жалоб;
- консультирование по вопросам гражданского, трудового права;
- составление ответов на акты реагирования надзорных органов;
- проведение инструктажа в случае проверки надзорных органов;
- разработка локальных документов компании, в том числе документов по охране труда и пожарной безопасности;
- создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц (консультирование, обеспечение документацией, составление плана действий, внесение изменений в ЕГРЮЛ);
- осуществление иной правовой поддержки в ходе ведения лицом коммерческой деятельности.
Гарантирую достижение необходимого Вам результата!!!
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