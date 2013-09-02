Юридические услуги

Оказываю услуги в сфере юридического сопровождения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! Возможна работа с физическими лицами...

Виды услуг:

- разработка проектов договоров (любые виды), составление дополнительных соглашений, протоколов разногласий;

- экспертиза договоров;

- составление деловых писем;

- составление претензий в порядке досудебного урегулирования споров;

- составление исковых заявлений, отзывов, жалоб;

- консультирование по вопросам гражданского, трудового права;

- составление ответов на акты реагирования надзорных органов;

- проведение инструктажа в случае проверки надзорных органов;

- разработка локальных документов компании, в том числе документов по охране труда и пожарной безопасности;

- создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц (консультирование, обеспечение документацией, составление плана действий, внесение изменений в ЕГРЮЛ);

- осуществление иной правовой поддержки в ходе ведения лицом коммерческой деятельности.

Гарантирую достижение необходимого Вам результата!!!