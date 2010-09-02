Кухнефф - европейское качество по российской цене!

«Кухнефф» - это мастерская мебели, которая с 2003-го года успешно производит качественные кухонные гарнитуры по индивидуальным заказам.

«Кухнефф» - это новейшие технологии и лучшие материалы от самых известных производителей Европы.

«Кухнефф» - это качественная сборка на самом современном оборудовании.

«Кухнефф» - это замеры помещения и дизайн-проект, это выбор материалов и монтаж кухонных гарнитуров, это встроенная кухонная техника и все остальные работы по созданию Вашей кухни.

Вы еще сомневаетесь?

Шесть причин, чтобы выбрать именно нас!

• Мы говорим «нет» магазинным наценками. С нами Вы покупаете по ценам производителя;

• Покупая кухню от «Кухнефф», Вам НЕ нужно оплачивать расходы на рекламу, аренду магазинов и складов, зарплату и премии для армии менеджеров. Вы спросите, в чем секрет? В собственном производстве, небольшом офисе и скромном штате из настоящих профессионалов;

• Мы не продаем Вам то, что у нас есть – мы быстро и качественно делаем то, что нужно именно Вам;

• Вам не придется платить за дизайн-проект, который наши профессионалы выполнят для Вас с использованием современных компьютерных программ;

• Все, что Вам нужно будет сделать после заказа – это получить Вашу кухню «под ключ». Остальные работы выполним мы;

Не сомневайтесь!

Кухня Вашей мечты ждет Вас именно в «Кухнефф»!