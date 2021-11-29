kuikka

Арсений kuikka

 
21 годРоссия/Нижний Тагил
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Чуткий и внимательный Web-дизайнер

Добрый день/вечер/утро!

Меня зовут Арсений, можно просто Сеня (◕‿◕)

Я занимаюсь дизайном и версткой самых различных сайтов.

Имеется среднее-профессиональное образование и области программирования и дизайна.

Основная работа проходит в Figma.

Соберу все ваши предпочтения и пожелания в удобный и практичный дизайн сайта.

Подробный этап работы:

  • Подробное обсуждение вашего проекта (ТЗ, предпочтения, цель, стоимость и сроки)
  • Оплата 40% аванса
  • Создание и обсуждение первого прототипа сайта по вашим предложениям
  • Создание 2-3 вариантов дизайна
  • Разработка всех адаптивных версий сайта
  • Основная оплата 60% при полной договоренности и вашем одобрении
  • Передача макета в ваши руки
Так же при необходимости смогу занятся версткой готового сайта с использованием Bootstrap.

Хотите узнать больше или задать вопрос? Свяжитесь со мной, проконсультирую вас по всем вопросам.

Telegram: t.me/kuikka

WhatsApp: +79086394294

Дизайн сайтаBootstrapFigma