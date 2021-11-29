Чуткий и внимательный Web-дизайнер
Добрый день/вечер/утро!
Меня зовут Арсений, можно просто Сеня (◕‿◕)
Я занимаюсь дизайном и версткой самых различных сайтов.
Имеется среднее-профессиональное образование и области программирования и дизайна.
Основная работа проходит в Figma.
Соберу все ваши предпочтения и пожелания в удобный и практичный дизайн сайта.
Подробный этап работы:
- Подробное обсуждение вашего проекта (ТЗ, предпочтения, цель, стоимость и сроки)
- Оплата 40% аванса
- Создание и обсуждение первого прототипа сайта по вашим предложениям
- Создание 2-3 вариантов дизайна
- Разработка всех адаптивных версий сайта
- Основная оплата 60% при полной договоренности и вашем одобрении
- Передача макета в ваши руки
Хотите узнать больше или задать вопрос? Свяжитесь со мной, проконсультирую вас по всем вопросам.
Telegram: t.me/kuikka
WhatsApp: +79086394294
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