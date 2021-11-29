Чуткий и внимательный Web-дизайнер

Добрый день/вечер/утро!

Меня зовут Арсений, можно просто Сеня (◕‿◕)

Я занимаюсь дизайном и версткой самых различных сайтов.

Имеется среднее-профессиональное образование и области программирования и дизайна.

Основная работа проходит в Figma.

Соберу все ваши предпочтения и пожелания в удобный и практичный дизайн сайта.

Подробный этап работы:

Подробное обсуждение вашего проекта (ТЗ, предпочтения, цель, стоимость и сроки)

Оплата 40% аванса

Создание и обсуждение первого прототипа сайта по вашим предложениям

Создание 2-3 вариантов дизайна

Разработка всех адаптивных версий сайта

Основная оплата 60% при полной договоренности и вашем одобрении

Передача макета в ваши руки

Так же при необходимости смогу занятся версткой готового сайта с использованием

Хотите узнать больше или задать вопрос? Свяжитесь со мной, проконсультирую вас по всем вопросам.

Telegram: t.me/kuikka

WhatsApp: +79086394294