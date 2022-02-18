kuimovrusy

Куимов kuimovrusy

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Соединяю искусство и нетривиальность

Привет. Меня зовут Руслан, предлагаю услуги— веб-дизайнера и разработчика сайтов на тильде.

Разработаю под ваш продукт/ услугу уникальный и продающий сайт/ дизайн / креатив.

Почему именно я? —

∘ всегда на связи

∘ вкладываюсь на все 110%

∘ со мной легко в работе

∘ подъем продаж с помощью дизайна

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $120от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $120от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга