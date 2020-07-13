Привет! Мы команда профессиональных расшифровщиков. Уже более 10 лет в этой сфере и знаем все тонкости своей работы! Сотрудничаем с адвокатскими конторами и многим гос компаниями. Немного о наших услугах:

☑️Набор текста с любого носителя (печатный/рукописный текст/аудио/видео)

Аудио/видео - минута от 25 рублей;

Печатный/рукописный текст - 1800 знаков (лист А4) - от 60 рублей;

☑️Подготовка субтитров - минута от 55 рублей;

☑️Рерайт - по согласованию;

☑️Корректорская правка - по согласованию;

☑️Верстка текста - от 30 рублей страница (формата А4);

Имеем строго оговорённые сроки по сдаче готовой работы. Грамотность-наш приоритет! Пишите для сотрудничества