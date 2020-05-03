Делаю современные и привлекательные дизайны сайтов
Разрабатываю дизайн с учетом стилистики, удобства и пригодности использования сайта, опираясь на целевую аудиторию.
Приятными бонусами для вас могут стать: консультирование вас по вопросам защиты ПДн в соответствии с ФЗ 152 и разработка политики конфиденциальности, а также соглашения на обработку ПДн в соответствии с требованиями ФЗ 152.
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Я против войны в Украине!
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