kuka_pro

Ксения kuka_pro

 
25 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Делаю современные и привлекательные дизайны сайтов

Разрабатываю дизайн с учетом стилистики, удобства и пригодности использования сайта, опираясь на целевую аудиторию. 

Приятными бонусами для вас могут стать: консультирование вас по вопросам защиты ПДн в соответствии с ФЗ 152  и разработка политики конфиденциальности, а также соглашения на обработку ПДн в соответствии с требованиями ФЗ 152.

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