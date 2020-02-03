Никита Кукалев kukalevnikitakukalevnikita
25 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка мобильных, десктопных, веб приложений и игр.
На протяжении 2 лет занимаюсь разработкой игр и приложений для веб, мобильных платформ, десктоп.
Участвовал в разработке проектов в команде из 3-10 человек на позициях manual QA, automation QA, Game Designer.
Есть экспертизав написании тестовой документации:
- тестпланы;
- чек-листы;
- тест кейсы;
- тестовые диаграммы связей;
- баг репорты.
Есть экспертиза в проработке и анализе поведения пользователей внутри системы.
Действие аккаунта приостановлено!
Тестирование сайтов
нет отзывов
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