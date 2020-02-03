Разработка мобильных, десктопных, веб приложений и игр.

На протяжении 2 лет занимаюсь разработкой игр и приложений для веб, мобильных платформ, десктоп.

Участвовал в разработке проектов в команде из 3-10 человек на позициях manual QA, automation QA, Game Designer.

Есть экспертизав написании тестовой документации:

- тестпланы;

- чек-листы;

- тест кейсы;

- тестовые диаграммы связей;

- баг репорты.

Есть экспертиза в проработке и анализе поведения пользователей внутри системы.