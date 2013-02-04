Редактор (Полная занятость)

ООО Вайлдбериз, г. Новомосковск. Брендовый интернет-магазин

Должностные обязанности:

Грамотное составление описания к новым товарам с указанием основных свойств и характеристик товаров; редактирование в 1С ранее созданных карточек товаров; отслеживание появлений и редактирование описаний на сайте.

Навыки и достижения

- уверенное владение ПК; -знание техники продаж; -подбор персонала и обучение; -ведение и расширение клиентской базы; -контроль оформления документов; -опыт работы на руководящей должности (штат 6 человек)

Продвинутый пользователь компьютера

Word, Excel-профессионально, PowerPoint-хорошо, internet, 1С-Предприятие, неплохое знание английского языка