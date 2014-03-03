Мария Макарова kuklamashkakuklamashka
47 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
копирайтинг, рерайт, seo, редактирование, контент
Добрый день! Меня зовут Мария Макарова и я копирайтер. Пишу быстро и грамотно. С интересом и отвественностью берусь за написание текстов на любую тему. Если вам необходима большая статья для журнала, ежедневный контент в вашу группу в социальной сети, серия типовых рекламных текстов - я с удовольствием вам помогу. Рерайтинг, копирайтинг, SEO, авторские тексты - вот перечень услуг, которые я могу выполнить на заказ.
Имею высшее образование и опыт написания текстов более 1.5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга