ВГПУ — Воронежский государственный педагоческий университет 2009 год, специальность психолог

ВИВТ 2014 год, специльсноть инженер.

Работаю в сфере информационных технологий, системный администратор, занимаюсь сферой ВОЛС, компьютерных сетей

Во фрилансе с 2013 года. Первоначально сфера моих заказов рерайт и копирайт, делаю качественные уникальные статьи. 100% уникальность, готова выполнить любую творческую работу. Я ответственно отношусь к работе. Если у меня есть заказ, то я обязательно сделаю его в срок.