Dom-olhon

Компания «Ситерна» предлагает несколько косметических серий производства НПО «Сумма технологий». Коллекция Сонора включает в себя систему эффективного ухода за телом, систему восстанавливающего ухода за кожей лица и средства для ухода за волосами. Это лечебная косметика для сухой, комбинированной (смешанной), чувствительной и проблемной кожи. Коллекция Ольхон включает в себя целебные бальзамы, шампуни и косметику для лица. Коллекция Восточное море состоит из косметика с фукоиданом, в которую входят крема для рук, ног и лица. Обладают питательными, восстанавливающими и увлажняющими свойствами. Коллекция Живая помощь — это пеномоющие средства, т. е. Шампуни и бальзам-ополаскиватель для мужчин и женщин, профессиональные средства по уходу за волосами. Продукция Dr. Odinets Reserch Laboratoryе — это инновационное лечебное питание и составы для косметических процедур. Сюда входит питание из водорослей и масло с амарантом.