kuksamarin

Всем доброго времени суток!

Меня зовут Мария. Я - начинающий фрилансер. Как и у многих людей, у меня есть желание перейти на удалённую работу, которую можно выполнять, независимо от места пребывания.

В данный момент я готова выполнять работы, связанные с текстом: транскрибация, копирайтинг, рерайтинг и редактирование.

Но, как человек с активной жизненной позицией, я стараюсь развиваться в различных сферах деятельности. Это даёт мне большую уверенность в завтрашнем дне, а главное - в себе. Поэтому в скором времени буду трудиться и в других категориях.

Если Вас заинтересовала моя персона - пишите!

Буду рада сотрудничеству!

С уважением, Мария.