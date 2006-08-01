Личные данные

Дата и место рождения: 17 сентября 1985 г., г. Николаев

Возраст: 27 лет

Семейное положение: замужем

Адрес прописки: 54037, г. Николаев, ул. Генерала Карпенка 63, кв. 50.

Телефон мобильный: 093-962-48-89

ОБРАЗОВАНИЕ

2002 – 2007 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

факультет "Экономика и производство", специальность учет и аудит.

ОПЫТ РАБОТЫ

03.09.2008 – 21.02.2012 АТ «ОТП Банк»

02.02.2009 – 21.02.2012 старший эксперт отдела привлечения клиентов

Функциональные обязанности:

- Выполнение операций по обслуживанию и привлечению клиентов – физических лиц и физических лиц предпринимателей. А именно: предоставление полного спектра банковских продуктов для всех существующих и потенциальных клиентов.

- Ведение переговоров с партнерами банка.

- Ведение активной работы по усовершенствованию взаимоотношений со страховыми и оценочными компаниями, а также контроль взаиморасчетов.

- Составление ежемесячной отчетности по результатам работы всего региона.

- Проведение обучающих семинаров по продажам для сотрудников банка.

03.09.2008 – 02.02.2009 эксперт по альтернативным каналам продаж

Функциональные обязанности:

Организация, поддержка и постоянное усовершенствование партнерских отношений Банка с контрагентами. Организация роботы альтернативных каналов продаж, расширение сети агентов, автосалонов, брокерских фирм с которыми сотрудничает банк. А именно: поиск новых партнеров; подписание договоров; разработка новых и усовершенствование существующих схем сотрудничества; ведение корреспонденции; проведение тренингов и обучающих программ; контроль и мониторинг знаний партнеров; налаживание дружественных отношений и коммуникаций; проведение работы по выполнению бюджетных показателей и стратегических планов банка; контроль продаж; подготовка и сопровождение ежемесячной отчетности необходимой для расчетов между банком и партнерами; участие в разработке совместных акций; анализ активности партнеров и формирование предложений по усовершенствованию существующих схем сотрудничества; работа по привлечению депозитных средств; ведение активной работы со страховыми и оценочными компаниями.

01.09.2007 – 02.09.2008 ЗАТ «ПриватБанк»

Ведущий менеджер по организации агентской сети

Создание агентской сети и координирование работы агентов по продвижению банковских продуктов, от поиска до поддержания их деятельности. Разработка планов работы для агентов, проведение сертификации, анализ эффективности и контроль обучения, проведение семинаров, тренингов, обучающих программ, организация проведения аттестации агентов, а также координация и контроль работы отделений банка по созданию агентских сетей.

08.2006 – 07.2007 Компания Филипп Моррис

Промоутер, VAO промоушн

На розничном уровне: контакт с «целевым» потребителем, переключение на нужную марку. На оптовом уровне: привлечение наибольшего количества «целевых» покупателей, информирование о марке, увеличение продаж, увеличение присутствия марки на рознице.

05.2005 – 07.2006 Дистрибьюторская компания «Мегаполис»

Промоутер

Контакт с «целевым» потребителем, переключение на нужную марку, изучение корпоративной литературы и видео материалов о торговле.

Дополнительная информация:

Прохождение тренингов:

1. 05.2008 Тренинг для тренеров

2. 04.2010 Тренинг – Сервис наивысшего качества

3. 05.2011 Тренинг для тренеров

4. 11.2011 Тренинг «С чего начинали выдающиеся ораторы»

Прохождение курсов:

01.12.2012-01.02.2013 Практический web дизайн (Photoshop, HTML, CSS)

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – базовый.

Личные качества:

Хорошо нахожу общий язык с людьми. Быстро и качественно обучаюсь. Пунктуальна. Уравновешена. Усидчева. Инициативна. Ответственно отношусь к работе.