Личные данные
Дата и место рождения: 17 сентября 1985 г., г. Николаев
Возраст: 27 лет
Семейное положение: замужем
Адрес прописки: 54037, г. Николаев, ул. Генерала Карпенка 63, кв. 50.
Телефон мобильный: 093-962-48-89
ОБРАЗОВАНИЕ
2002 – 2007 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
факультет "Экономика и производство", специальность учет и аудит.
ОПЫТ РАБОТЫ
03.09.2008 – 21.02.2012 АТ «ОТП Банк»
02.02.2009 – 21.02.2012 старший эксперт отдела привлечения клиентов
Функциональные обязанности:
- Выполнение операций по обслуживанию и привлечению клиентов – физических лиц и физических лиц предпринимателей. А именно: предоставление полного спектра банковских продуктов для всех существующих и потенциальных клиентов.
- Ведение переговоров с партнерами банка.
- Ведение активной работы по усовершенствованию взаимоотношений со страховыми и оценочными компаниями, а также контроль взаиморасчетов.
- Составление ежемесячной отчетности по результатам работы всего региона.
- Проведение обучающих семинаров по продажам для сотрудников банка.
03.09.2008 – 02.02.2009 эксперт по альтернативным каналам продаж
Функциональные обязанности:
Организация, поддержка и постоянное усовершенствование партнерских отношений Банка с контрагентами. Организация роботы альтернативных каналов продаж, расширение сети агентов, автосалонов, брокерских фирм с которыми сотрудничает банк. А именно: поиск новых партнеров; подписание договоров; разработка новых и усовершенствование существующих схем сотрудничества; ведение корреспонденции; проведение тренингов и обучающих программ; контроль и мониторинг знаний партнеров; налаживание дружественных отношений и коммуникаций; проведение работы по выполнению бюджетных показателей и стратегических планов банка; контроль продаж; подготовка и сопровождение ежемесячной отчетности необходимой для расчетов между банком и партнерами; участие в разработке совместных акций; анализ активности партнеров и формирование предложений по усовершенствованию существующих схем сотрудничества; работа по привлечению депозитных средств; ведение активной работы со страховыми и оценочными компаниями.
01.09.2007 – 02.09.2008 ЗАТ «ПриватБанк»
Ведущий менеджер по организации агентской сети
Создание агентской сети и координирование работы агентов по продвижению банковских продуктов, от поиска до поддержания их деятельности. Разработка планов работы для агентов, проведение сертификации, анализ эффективности и контроль обучения, проведение семинаров, тренингов, обучающих программ, организация проведения аттестации агентов, а также координация и контроль работы отделений банка по созданию агентских сетей.
08.2006 – 07.2007 Компания Филипп Моррис
Промоутер, VAO промоушн
На розничном уровне: контакт с «целевым» потребителем, переключение на нужную марку. На оптовом уровне: привлечение наибольшего количества «целевых» покупателей, информирование о марке, увеличение продаж, увеличение присутствия марки на рознице.
05.2005 – 07.2006 Дистрибьюторская компания «Мегаполис»
Промоутер
Контакт с «целевым» потребителем, переключение на нужную марку, изучение корпоративной литературы и видео материалов о торговле.
Дополнительная информация:
Прохождение тренингов:
1. 05.2008 Тренинг для тренеров
2. 04.2010 Тренинг – Сервис наивысшего качества
3. 05.2011 Тренинг для тренеров
4. 11.2011 Тренинг «С чего начинали выдающиеся ораторы»
Прохождение курсов:
01.12.2012-01.02.2013 Практический web дизайн (Photoshop, HTML, CSS)
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – базовый.
Личные качества:
Хорошо нахожу общий язык с людьми. Быстро и качественно обучаюсь. Пунктуальна. Уравновешена. Усидчева. Инициативна. Ответственно отношусь к работе.