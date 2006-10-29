Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS Word. Оплата – 1 рубль за 70 печатных знаков с пробелами. Работать можно дома, передача файлов ...