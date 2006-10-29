kulikov

Николай kulikov

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Больше десяти лет занимаюсь расшифровкой аудиозаписей и поиском расшифровщиков. 

Дополнительная информация о вакансии тут: 

www.shkp.ru/other/3

  • Расшифровщик аудиозаписей. Наборщик текста.

    Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS Word. Оплата – 1 рубль за 70 печатных знаков с пробелами. Работать можно дома, передача файлов ...

    Редактирование и Корректура27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расшифровщик аудиозаписей. Наборщик текста.

    Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Работать можно дома, передача файлов исходных материалов и результатов расшифровки осуществляется через Интернет. Оплата ...

    Прочее40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Расшифровщик аудиозаписей. Наборщик текста

    Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно выполнять несложную работу: расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Работать можно дома, передача файлов исходных материалов и результатов расшифровки ...

    Прочее33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Расшифровщик аудиозаписей, наборщик текста

    Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно выполнять несложную работу: расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Оплата - 1 рубль за 90 печатных знаков с пробелами. Работать можно ...

    Прочее43 заявки
    Закрыт
    17 лет назад