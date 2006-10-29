Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS Word. Оплата – 1 рубль за 70 печатных знаков с пробелами. Работать можно дома, передача файлов ...
Больше десяти лет занимаюсь расшифровкой аудиозаписей и поиском расшифровщиков.
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- Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Работать можно дома, передача файлов исходных материалов и результатов расшифровки осуществляется через Интернет. Оплата ...Прочее40 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно выполнять несложную работу: расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Работать можно дома, передача файлов исходных материалов и результатов расшифровки ...Прочее33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуются грамотные и ответственные люди, способные качественно выполнять несложную работу: расшифровывать аудиозаписи лекций, интервью и т. п. и представлять результат в формате документа MS WORD. Оплата - 1 рубль за 90 печатных знаков с пробелами. Работать можно ...Прочее43 заявкиЗакрыт17 лет назад