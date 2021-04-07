kulikovegor444

Хороший фрилансер на все руки
Я Куликов Егор Сергеевич, UI&UX designer, фотограф, видео и фото редактор, хороший SMMщик
Ознакомиться с моим резюме вы можете по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1GtoE0Dpye2EKjVXPKa2oG3iYDq1k55hH?usp=sharing
Ознакомиться с моим портфолио вы можете по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1eCoWCZuRIq-c_z-Ptww35BKeE1jYvzwD?usp=sharing
Отлично владею:
Пакетом программ Adobe
Figma
Пакет программ Microsoft Office
Мессенджеры
Социальные сети
Телефон для связи: 89605851955
Почта: [email protected]
С уважением, Куликов Егор Сергеевич
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