kulikovegor444

Хороший фрилансер на все руки

Я Куликов Егор Сергеевич, UI&UX designer, фотограф, видео и фото редактор, хороший SMMщик

Ознакомиться с моим резюме вы можете по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1GtoE0Dpye2EKjVXPKa2oG3iYDq1k55hH?usp=sharing

Ознакомиться с моим портфолио вы можете по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1eCoWCZuRIq-c_z-Ptww35BKeE1jYvzwD?usp=sharing

Отлично владею:

Пакетом программ Adobe

Figma

Пакет программ Microsoft Office

Мессенджеры

Социальные сети

Телефон для связи: 89605851955

Почта: [email protected]

С уважением, Куликов Егор Сергеевич