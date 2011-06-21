Архитектурa

О нашей компании

Наша архитектурная фирма SIA „KULIOSTA” создана в 1993. году. Основным направлением нашей компании является проектирование общественных зданий, индивидуальных домов и коттеджей, ресторанов и магазинов, домов отдыха, гостиничных и спортивных комплексов, как в Латвии, так и за ее пределами.

Одним из главных принципов нашей компании является индивидуальный подход к каждому заказчику.

Наши услуги:

Инженернотехническое иследование зданий и помещений;

Экспертиза строений, конструкций и сетей;

Разработка технических проектов;

Консультации по проектированию и строительным вопросам;

Предлагаем наши услуги в получении технических условий и архитектурнопланировочного задания;

Ландшафтный дизайн;

Разработка интерьеров и экстерьеров;

Разработка дизайнерских проектов;

Проектирование водопроводных и канализационных сетей;

Проектирование отопительных и вентиляционных сетей;

Проектирование электросетей и газоснабжения;

Составление сметной документации;

Согласование проектов и получение разрешения на строительсво;

Помогаем в разрешении вопросов в административных инстанциях;

Технический и авторский надзор;

Легализация реконструкций квартир и строений.