О нашей компании
Наша архитектурная фирма SIA „KULIOSTA” создана в 1993. году. Основным направлением нашей компании является проектирование общественных зданий, индивидуальных домов и коттеджей, ресторанов и магазинов, домов отдыха, гостиничных и спортивных комплексов, как в Латвии, так и за ее пределами.
Одним из главных принципов нашей компании является индивидуальный подход к каждому заказчику.
Наши услуги:
Инженернотехническое иследование зданий и помещений;
Экспертиза строений, конструкций и сетей;
Разработка технических проектов;
Консультации по проектированию и строительным вопросам;
Предлагаем наши услуги в получении технических условий и архитектурнопланировочного задания;
Ландшафтный дизайн;
Разработка интерьеров и экстерьеров;
Разработка дизайнерских проектов;
Проектирование водопроводных и канализационных сетей;
Проектирование отопительных и вентиляционных сетей;
Проектирование электросетей и газоснабжения;
Составление сметной документации;
Согласование проектов и получение разрешения на строительсво;
Помогаем в разрешении вопросов в административных инстанциях;
Технический и авторский надзор;
Легализация реконструкций квартир и строений.