Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 50р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. Предстоит сделать более 150 статей. Для начала надо сделать одну статью. После дадим остальные.
- $450Рерайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Описание в архиве. Там 10 тем. Срок - неделя.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 40р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. Ниже прилагается Техническое Задание по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором. ...Закрыт7 лет назад
- $40
Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 40р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. Ниже прилагается Техническое Задание по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором. ...Завершен7 лет назад
- $45
Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 45р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. Ниже прилагается Техническое Задание по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором. ...Завершен7 лет назад
- $45
Нужен автор для информационного сайта про деревянные дома. Оплата 45р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. К каждой статье прилагается Тех.Задание по которому нужно написать статью. Все тексты проверяются редактором. ...Рерайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад