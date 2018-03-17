kulras

Расул kulras

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

svetlanalapatiev
Светлана 
43 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Необходимо рерайт статьи по деревянным домам
Написание статей
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик. Рекомендую.
Отличная работа! Выполнена в срок и на высоком уровне.
Ответный отзыв
Gordew
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Рерайт статьи на деревянную темакику
Написание статей
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Данного Фрилансера. Сроки были соблюдены, работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв