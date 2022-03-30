Копирайт, сео-копирайт

По логике нужно что-то тут написать. Какая я хорошая, какая ответственная, какой у меня слог замечательный и вообще креативный, но... Не умею.Могу сказать, что пишу тексты сама. Рерайт не предлагаю. Если изучаю тему, то могу взять идею за основу, но разовью ее на свое усмотрение. Не люблю и не умею писать воду. Люблю конкретно и технично.Вообще люблю технические темы. Испытываю азарт, когда нужно найти слова, чтобы объяснить сложное простым языком. Буду вникать до посинения, звонить знакомым, чтобы мне объяснили, как это работает. И ищу-ищу эти простые слова. Еще не люблю женские темы. Мне кажется, что в них уже все сказано, осталось то же самое сказать другими словами, красивыми, изощренными, витиеватыми. У кого-то это хорошо получается, Я тоже смогу, но без удовольствия). Вот, примерно, все...