kumariZLA

Иван Чабурко kumariZLA

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-разработка

Привет мой друг, меня зовут Иван, Я начинающий front-end разработчик. Мне очень нравится данное направление этой сферы, и планирую не останавливаться на уже достигнутых мною результатах, ведь я занимаюсь тем, что по настоящему люблю.

Мои навыки:

    • HTML&CSS;
    • Адаптивная, кросcбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox;
    • Многостраничные сайты;
    • Gulp, SASS, SCSS, БЭМ;
    • JavaScript, JQuery.
    Контакты: