Web-разработка

Привет мой друг, меня зовут Иван, Я начинающий front-end разработчик. Мне очень нравится данное направление этой сферы, и планирую не останавливаться на уже достигнутых мною результатах, ведь я занимаюсь тем, что по настоящему люблю.

Мои навыки: