Web-разработка
Привет мой друг, меня зовут Иван, Я начинающий front-end разработчик. Мне очень нравится данное направление этой сферы, и планирую не останавливаться на уже достигнутых мною результатах, ведь я занимаюсь тем, что по настоящему люблю.
Мои навыки:
- HTML&CSS;
- Адаптивная, кросcбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox;
- Многостраничные сайты;
- Gulp, SASS, SCSS, БЭМ;
- JavaScript, JQuery.
- e-mail: [email protected]
- instagram: https://www.instagram.com/kumarizla/
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